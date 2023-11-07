Майорова -Ярусова- Матрёна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1902
Дата смерти09.08.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1926
Дочь: Майорова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Майоров Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
19.05.1928
Дочь: Майорова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Майоров Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
15.01.1930
Сын: Майоров Виталий Алексеевич
Отец ребёнка: Майоров Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
18.02.1933
Отец ребёнка: Майоров Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
20.12.1935
Сын: Майоров Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Майоров Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
06.11.1938
Дочь: Майорова Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Майоров Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
06.11.1938
Отец ребёнка: Майоров Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
21.12.1940
Дочь: Майорова Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Майоров Алексей Фёдорович
Смерть
09.08.1994