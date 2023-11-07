Майорова -Ярусова- Матрёна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова -Ярусова- Матрёна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1902

Дата смерти

09.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1926

Дочь: Майорова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Майоров Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
19.05.1928

Дочь: Майорова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Майоров Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
15.01.1930

Сын: Майоров Виталий Алексеевич

Отец ребёнка: Майоров Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
18.02.1933

Сын: Майоров Никон Алексеевич

Отец ребёнка: Майоров Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
20.12.1935

Сын: Майоров Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Майоров Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
06.11.1938

Дочь: Майорова Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Майоров Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
06.11.1938

Сын: Майоров Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Майоров Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
21.12.1940

Дочь: Майорова Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Майоров Алексей Фёдорович

Смерть
09.08.1994

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