Голубев Григорий Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Григорий Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубов Моисей Нахимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Голубева Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Станислав Григорьевич

Мать ребёнка: Голубева Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Голубева Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Мария Григорьевна

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