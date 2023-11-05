Голубев Григорий Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубов Моисей Нахимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Голубева Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Станислав Григорьевич
Мать ребёнка: Голубева Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Голубева Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно