Голубева (Альбинская) Мария (Маня) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубева (Альбинская) Мария (Маня) Григорьевна

Голубева (Альбинская) Мария (Маня) Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Голубев Григорий Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Станислав Григорьевич

Отец ребёнка: Голубев Григорий Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Голубев Григорий Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Григорий Моисеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close