Голубева (Альбинская) Мария (Маня) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Голубев Григорий Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Станислав Григорьевич
Отец ребёнка: Голубев Григорий Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Голубев Григорий Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно