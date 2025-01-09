Чернов Андрей Елисеевич Около 1723 — найти родственников по фамилии на Familio

Чернов Андрей Елисеевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1723

умер 1760, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Чернов Елисей АнтоновичНеизвестно г.р.
Дети
Чернов Федор АндреевичОколо 1742 г.р.
Чернов Григорий Андреевич1744 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Чернов Елисей Антонович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Чернов Федор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
1744

Сын: Чернов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Чернов Леонтий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
1760
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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