Чернов Андрей Елисеевич
мужской, родился Около 1723
умер 1760, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецЧернов Елисей АнтоновичНеизвестно г.р.
Дети
Чернов Федор АндреевичОколо 1742 г.р.
Чернов Григорий Андреевич1744 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Чернов Елисей Антонович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Чернов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1760