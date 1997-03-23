Сулоева Анастасия Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулоева Анастасия Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1997

Отец: не указан

Мать: Сулоева Айгуль Фазылжановна

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