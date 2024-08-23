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Елясин Илья Дмитриевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.07.1900

Дата смерти

20.05.1940

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1900

Отец: Елясин Дмитрий Матвеевич

Мать: Елясина (Федякина) Анна Парфениевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
22.07.1900
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Между 16.02.1920 и 1923

Жена: Елясина Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Елясин Валентин Ильич

Мать ребёнка: Елясина Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
25.12.1925

Сын: Елясин Николай Ильич

Мать ребёнка: Елясина Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Елясин Евгений Ильич

Мать ребёнка: Елясина Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елясина Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Елясин Геннадий Ильич

Мать ребёнка: Елясина Мария Иосифовна

Смерть
20.05.1940

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