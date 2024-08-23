Елясин Илья Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения21.07.1900
Дата смерти20.05.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1900
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
22.07.1900
Бракосочетание
Между 16.02.1920 и 1923
Жена: Елясина Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1923
Мать ребёнка: Елясина Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
25.12.1925
Сын: Елясин Николай Ильич
Мать ребёнка: Елясина Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Елясин Евгений Ильич
Мать ребёнка: Елясина Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елясина Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Елясина Мария Иосифовна
Смерть
20.05.1940