Ягдаров Вячеслав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1951
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1951
Отец: Ягдаров Иван Павлович
Мать: Ягдарова Анастасия
Рождение ребёнка
06.10.1978
Дочь: Никитина Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: Ягдарова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
24.07.1981
Сын: Ягдаров Олег Вячеславович
Мать ребёнка: Ягдарова Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно