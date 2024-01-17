Ягдаров Вячеслав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягдаров Вячеслав Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1951

Отец: Ягдаров Иван Павлович

Мать: Ягдарова Анастасия

Рождение ребёнка
06.10.1978

Дочь: Никитина Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: Ягдарова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
24.07.1981

Сын: Ягдаров Олег Вячеславович

Мать ребёнка: Ягдарова Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ягдарова Валентина Васильевна

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