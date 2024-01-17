Ягдарова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.07.1951
Сын: Ягдаров Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Ягдаров Иван Павлович
Рождение ребёнка
10.04.1956
Отец ребёнка: Ягдаров Иван Павлович
Рождение ребёнка
28.02.1964
Дочь: Аказова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Ягдаров Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ягдаров Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Ягдаров Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно