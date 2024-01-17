Ягдарова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгдарова Анастасия

Ягдарова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1951

Сын: Ягдаров Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Ягдаров Иван Павлович

Рождение ребёнка
10.04.1956

Сын: Ягдаров Виктор Иванович

Отец ребёнка: Ягдаров Иван Павлович

Рождение ребёнка
28.02.1964

Дочь: Аказова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Ягдаров Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягдаров Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Ягдаров Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягдаров Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close