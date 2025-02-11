(Горматова) Анисья Андреевна 20.12.1915 — найти родственников по фамилии на Familio

(Горматова) Анисья Андреевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 20.12.1915, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 02.01.1916, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Горматов Андрей Григорьевич01.07.1883 г.р.
Мать
Горматова (Потапова) Ирина Петровна1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1915

Отец: Горматов Андрей Григорьевич

Мать: Горматова (Потапова) Ирина Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
02.01.1916
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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