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Суркова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1936

Дата смерти

24.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурков Василий Иванович

Отец ребёнка: Сурков Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурков Иван Александрович

Рождение ребёнка
14.10.1955

Сын: Сурков Александр Иванович

Отец ребёнка: Сурков Иван Александрович

Рождение ребёнка
06.12.1958

Сын: Сурков Николай Иванович

Отец ребёнка: Сурков Иван Александрович

Рождение ребёнка
10.12.1964

Дочь: Крайнова (Суркова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Сурков Иван Александрович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.08.1969

Сын: Сурков Олег Иванович

Отец ребёнка: Сурков Иван Александрович

Смерть
24.06.2000

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