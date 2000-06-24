Суркова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1936
Дата смерти24.06.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сурков Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1955
Сын: Сурков Александр Иванович
Отец ребёнка: Сурков Иван Александрович
Рождение ребёнка
06.12.1958
Отец ребёнка: Сурков Иван Александрович
Рождение ребёнка
10.12.1964
Дочь: Крайнова (Суркова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Сурков Иван Александрович
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.08.1969
Сын: Сурков Олег Иванович
Отец ребёнка: Сурков Иван Александрович
Смерть
24.06.2000