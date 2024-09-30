Агафонова (Кирсанова) Татьяна Васильева
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.07.1918
Рождение ребёнка
24.08.1918
Сын: Агафонов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Агафонов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
23.02.1922
Сын: Агафонов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Агафонов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Агафонов Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Агафонов Сергей Павлович
Смерть
Неизвестно