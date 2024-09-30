Агафонова (Кирсанова) Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова (Кирсанова) Татьяна Васильева

Место рождения

Макарьино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарьино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.07.1918

Муж: Агафонов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
24.08.1918

Сын: Агафонов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Агафонов Сергей Павлович

Макарьино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.02.1922

Сын: Агафонов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Агафонов Сергей Павлович

Макарьино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Агафонов Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Агафонов Сергей Павлович

Макарьино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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