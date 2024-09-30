Агафонов Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения14.09.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1893
Отец: Павел Агафонов
Бракосочетание
18.07.1918
Рождение ребёнка
24.08.1918
Сын: Агафонов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Агафонова (Кирсанова) Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
23.02.1922
Сын: Агафонов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Агафонова (Кирсанова) Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1923
Сын: Агафонов Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Агафонова (Кирсанова) Татьяна Васильева
Смерть
Неизвестно