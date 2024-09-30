Агафонов Сергей Павлович 14.09.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафонов Сергей Павлович

Место рождения

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.09.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1893

Отец: Павел Агафонов

Мать: Евдокимова (Евдокимова) Стефанида

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.07.1918

Жена: Агафонова (Кирсанова) Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
24.08.1918

Сын: Агафонов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Агафонова (Кирсанова) Татьяна Васильева

Макарьино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.02.1922

Сын: Агафонов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Агафонова (Кирсанова) Татьяна Васильева

Макарьино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Агафонов Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Агафонова (Кирсанова) Татьяна Васильева

Макарьино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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