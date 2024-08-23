Гапшина (Бочкайкина) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапшина (Бочкайкина) Елизавета Павловна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.09.1907

Дата смерти

26.10.1958

Пол

Женский

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

1927 г.р.
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1941 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1907

Отец: Бочкайкин Павел Никитич

Мать: Бочкайкина (Чекулаева) Вера Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
15.09.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1927

Дочь: Мартынова (Гапшина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Гапшин Иван Тимофеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.07.1930 или 24.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гапшин Иван Тимофеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.06.1933 или 27.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гапшин Иван Тимофеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1937 или 03.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гапшин Иван Тимофеевич

Бракосочетание
До 1940

Муж: Гапшин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
07.07.1941

Дочь: Кузнецова (Гапшина) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Гапшин Иван Тимофеевич

Смерть
26.10.1958
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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