Гапшина (Бочкайкина) Елизавета Павловна
Место рождения
Дата рождения14.09.1907
Дата смерти26.10.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1907
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
15.09.1907
Рождение ребёнка
12.09.1927
Дочь: Мартынова (Гапшина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Гапшин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.07.1930 или 24.09.1930
Рождение ребёнка
15.06.1933 или 27.05.1933
Рождение ребёнка
03.06.1937 или 03.07.1937
Бракосочетание
До 1940
Рождение ребёнка
07.07.1941
Дочь: Кузнецова (Гапшина) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Гапшин Иван Тимофеевич
Смерть
26.10.1958
Похороны
Неизвестно