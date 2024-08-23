Гапшин Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения24.10.1905
Дата смертиПосле 07.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1905
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
25.10.1905
Рождение ребёнка
12.09.1927
Дочь: Мартынова (Гапшина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Гапшина (Бочкайкина) Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
12.07.1930 или 24.09.1930
Рождение ребёнка
15.06.1933 или 27.05.1933
Рождение ребёнка
03.06.1937 или 03.07.1937
Бракосочетание
До 1940
Рождение ребёнка
07.07.1941
Дочь: Кузнецова (Гапшина) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Гапшина (Бочкайкина) Елизавета Павловна
Военная служба
С 07.07.1941
Смерть
После 07.07.1941