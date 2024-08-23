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Гапшин Иван Тимофеевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.10.1905

Дата смерти

После 07.07.1941

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

1927 г.р.
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1941 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1905

Отец: Гапшин Тимофей Андреевич

Мать: Гапшина (Климушкина-Лукьянова) Варвара Александровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
25.10.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1927

Дочь: Мартынова (Гапшина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Гапшина (Бочкайкина) Елизавета Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.07.1930 или 24.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гапшина (Бочкайкина) Елизавета Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.06.1933 или 27.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гапшина (Бочкайкина) Елизавета Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1937 или 03.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гапшина (Бочкайкина) Елизавета Павловна

Бракосочетание
До 1940

Жена: Гапшина (Бочкайкина) Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
07.07.1941

Дочь: Кузнецова (Гапшина) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Гапшина (Бочкайкина) Елизавета Павловна

Военная служба
С 07.07.1941
Смерть
После 07.07.1941

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