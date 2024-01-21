Самохвалов Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.2008
Сын: Самохвалов Семен Дмитриевич
Мать ребёнка: Самохвалова Татьяна Леонидовна
Рождение ребёнка
11.11.2019
Сын: Самохвалов Савелий Дмитревич
Мать ребёнка: Самохвалова Татьяна Леонидовна