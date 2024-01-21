Самохвалов Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохвалов Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

нв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самохвалова Татьяна Леонидовна

Рождение ребёнка
03.08.2008

Сын: Самохвалов Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Самохвалова Татьяна Леонидовна

Рождение ребёнка
11.11.2019

Сын: Самохвалов Савелий Дмитревич

Мать ребёнка: Самохвалова Татьяна Леонидовна

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