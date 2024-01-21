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Самохвалова Татьяна Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

нв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1984

Отец: Самойлов Леонид

Мать: Самойлова Зоя Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самохвалов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
03.08.2008

Сын: Самохвалов Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Самохвалов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
11.11.2019

Сын: Самохвалов Савелий Дмитревич

Отец ребёнка: Самохвалов Дмитрий Александрович

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