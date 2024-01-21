Самохвалова Татьяна Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1984
Отец: Самойлов Леонид
Мать: Самойлова Зоя Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.2008
Сын: Самохвалов Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Самохвалов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
11.11.2019
Сын: Самохвалов Савелий Дмитревич
Отец ребёнка: Самохвалов Дмитрий Александрович