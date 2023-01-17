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Суханов Ефрем Васильевич

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Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Суханов Василий Филиппович

Мать: Суханова Параскева Степановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Суханов Пётр Ефремович

Мать ребёнка: Суханова Евфросинья Леонтьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1822

Жена: Суханова Евфросинья Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Параскева Ефремовна

Мать ребёнка: Суханова Евфросинья Леонтьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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