Суханов Ефрем Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Суханова Евфросинья Леонтьевна
Бракосочетание
До 1822
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Параскева Ефремовна
Мать ребёнка: Суханова Евфросинья Леонтьевна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно