Суханова Евфросинья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1822
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Суханов Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Параскева Ефремовна
Отец ребёнка: Суханов Ефрем Васильевич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно