Суханова Евфросинья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова Евфросинья Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1822

Муж: Суханов Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Суханов Пётр Ефремович

Отец ребёнка: Суханов Ефрем Васильевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Параскева Ефремовна

Отец ребёнка: Суханов Ефрем Васильевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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