Imboden (Venetz) Pia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Imboden (Venetz) Pia

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Venetz Joseph

Мать: Venetz Adele

Смерть
Неизвестно
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