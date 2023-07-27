Иванова (Иванова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1714
Отец ребёнка: Икрин Созон Козмич
Рождение ребёнка
1716
Отец ребёнка: Икрин Созон Козмич
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Икрин Созон Козмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Петр Созонович
Отец ребёнка: Икрин Созон Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Икрин Созон Козмич
Смерть
Неизвестно