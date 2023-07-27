Иванова (Иванова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Иванова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Икрин Алексей Созонович

Отец ребёнка: Икрин Созон Козмич

Рождение ребёнка
1716

Сын: Икрин Григорий Созонович

Отец ребёнка: Икрин Созон Козмич

Рождение ребёнка
1717

Сын: Икрин Михаил Созонович

Отец ребёнка: Икрин Созон Козмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Петр Созонович

Отец ребёнка: Икрин Созон Козмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Созон Козмич

Смерть
Неизвестно
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