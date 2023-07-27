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Икрин Михаил Созонович
Икрин Михаил Созонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1717
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Икрин Созон Козмич
1680 г.р.
Мать
Иванова (Иванова) Матрена
1685 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец:
Икрин Созон Козмич
Мать:
Иванова Матрена
Смерть
Неизвестно
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