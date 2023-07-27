Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Икрин Алексей Созонович
Икрин Алексей Созонович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1714
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Икрин Созон Козмич
1680 г.р.
Мать
Иванова (Иванова) Матрена
1685 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец:
Икрин Созон Козмич
Мать:
Иванова Матрена
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия