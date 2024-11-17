Еремин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еремин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Еремина (Горелова) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
08.01.1939
Дочь: Иконникова (Еремина) Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Еремина (Горелова) Татьяна Алексеевна
Леухово, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно