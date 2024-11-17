Еремина (Горелова) Татьяна Алексеевна 29.12.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Еремина (Горелова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1914

Дата смерти

31.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1914

Отец: Горелов Алексей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Еремин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
08.01.1939

Дочь: Иконникова (Еремина) Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Еремин Михаил Иванович

Леухово, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
31.12.1971

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