Еремина (Горелова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1914
Дата смерти31.12.1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1914
Отец: Горелов Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еремин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Еремин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1939
Дочь: Иконникова (Еремина) Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Еремин Михаил Иванович
Леухово, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
31.12.1971