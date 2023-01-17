Мягченкова Ефросинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Мягченков Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мягченков Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
18.01.1819
Сын: Мягченков Филипп Сергеевич
Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Мягченков Анисим Сергеевич
Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
13.10.1823
Сын: Мягченков Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
28.01.1825
Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
14.10.1826
Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
14.03.1829
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
13.07.1832
Сын: Мягченков Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
13.07.1834
Дочь: Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
13.07.1834
Сын: Мягченков Кузьма Сергеевич
Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно