Мягченкова Ефросинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягченкова Ефросинья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Мягченков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Мягченков Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
18.01.1819

Сын: Мягченков Филипп Сергеевич

Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Мягченков Анисим Сергеевич

Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
13.10.1823

Сын: Мягченков Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.01.1825

Сын: Мягченков Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.10.1826

Сын: Мягченков Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.03.1829

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.07.1832

Сын: Мягченков Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.07.1834

Дочь: Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.07.1834

Сын: Мягченков Кузьма Сергеевич

Отец ребёнка: Мягченков Сергей Михайлович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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