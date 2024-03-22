Зуев Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1868 и 1872
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Между 1868 и 1872
Отец: Зуев Яков Матвеевич
Мать: Анна Ивановна (Зуева)
Восприемник
18.12.1883
у Зуевой Анастасии Тимофеевны ,дочери Зуева Тимофея Васильевича ГАКО ф.56 оп.13д.60л.189об-190 запись 30
Восприемник
04.11.1888 ст.
у дочери крестьянина д.Дъякова Ивана Афанасьевича и Агрофены Яковлевна -Екатерины.