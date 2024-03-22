Зуев Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуев Иван Яковлевич

Зуев Иван Яковлевич

Место рождения

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Между 1868 и 1872

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1868 и 1872

Отец: Зуев Яков Матвеевич

Мать: Анна Ивановна (Зуева)

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Восприемник
18.12.1883
Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
у Зуевой Анастасии Тимофеевны ,дочери Зуева Тимофея Васильевича ГАКО ф.56 оп.13д.60л.189об-190 запись 30
Восприемник
04.11.1888 ст.
Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
у дочери крестьянина д.Дъякова Ивана Афанасьевича и Агрофены Яковлевна -Екатерины.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close