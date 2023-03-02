Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1856

Муж: Зуев Яков Матвеевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Зуева Агрофена Яковлевна

Отец ребёнка: Зуев Яков Матвеевич

д.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния
Смерть
Неизвестно
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