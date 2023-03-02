Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1856
Муж: Зуев Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Зуева Агрофена Яковлевна
Отец ребёнка: Зуев Яков Матвеевич
д.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния
Смерть
Неизвестно