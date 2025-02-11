Светлеющая (Иванова) Аграфена Васильевна
женский, родилась 1918, Казахстан
умерла 1994
ОтецИванов Василий МихайловичОколо 1872 г.р.
МатьИванова (Приходько) Феодосия МихайловнаОколо 1878 г.р.
Дети
Светлеющий Николай Петрович02.01.1951 г.р.
Светлеющий Василий Васильевич02.01.1952 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Казахстан
Рождение ребёнка
02.01.1951
Сын: Светлеющий Николай Петрович
Отец ребёнка: Светлеющий Василий Прокопьевич
Казахстан
Рождение ребёнка
02.01.1952
Сын: Светлеющий Василий Васильевич
Отец ребёнка: Светлеющий Василий Прокопьевич
Казахстан
Смерть
1994