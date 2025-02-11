Светлеющая (Иванова) Аграфена Васильевна 1918 — найти родственников по фамилии на Familio

Светлеющая (Иванова) Аграфена Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1918, Казахстан

умерла 1994

Отец
Иванов Василий МихайловичОколо 1872 г.р.
Мать
Иванова (Приходько) Феодосия МихайловнаОколо 1878 г.р.
Дети
Светлеющий Николай Петрович02.01.1951 г.р.
Светлеющий Василий Васильевич02.01.1952 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Иванов Василий Михайлович

Мать: Иванова (Приходько) Феодосия Михайловна

Казахстан

Рождение ребёнка
02.01.1951

Сын: Светлеющий Николай Петрович

Отец ребёнка: Светлеющий Василий Прокопьевич

Казахстан

Рождение ребёнка
02.01.1952

Сын: Светлеющий Василий Васильевич

Отец ребёнка: Светлеющий Василий Прокопьевич

Казахстан

Смерть
1994

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