Светлеющий Николай Петрович 02.01.1951 — найти родственников по фамилии на Familio

Светлеющий Николай Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 02.01.1951, Казахстан

умер 18.11.2014, Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Мать
Светлеющая (Иванова) Аграфена Васильевна1918 г.р.
Отец
Светлеющий Василий Прокопьевич1917 г.р.
Супруги
Светлеющая (Перевертун) Татьяна Михайловна15.08.1952 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1951

Отец: Светлеющий Василий Прокопьевич

Мать: Светлеющая (Иванова) Аграфена Васильевна

Казахстан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлеющая (Перевертун) Татьяна Михайловна

Смерть
18.11.2014
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область

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