Светлеющий Николай Петрович
мужской, родился 02.01.1951, Казахстан
умер 18.11.2014, Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
МатьСветлеющая (Иванова) Аграфена Васильевна1918 г.р.
ОтецСветлеющий Василий Прокопьевич1917 г.р.
Супруги
Светлеющая (Перевертун) Татьяна Михайловна15.08.1952 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1951
Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.2014
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область