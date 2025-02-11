Зайцев Иван Филиппович
мужской, родился 1836
умер Неизвестно
ОтецЗайцев Филипп Лаврентьевич1797 г.р.
МатьЗайцева Марфа Аверьяновна1797 г.р.
Супруги
Зайцева (Долгих) Евдокия Андреевна1835 г.р.
Дети
Зайцев Николай Иванович03.12.1866 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
24.01.1854
Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1866
Мать ребёнка: Зайцева (Долгих) Евдокия Андреевна
Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно