Зайцев Иван Филиппович 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Зайцев Иван Филиппович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1836

умер Неизвестно

Отец
Зайцев Филипп Лаврентьевич1797 г.р.
Мать
Зайцева Марфа Аверьяновна1797 г.р.
Супруги
Зайцева (Долгих) Евдокия Андреевна1835 г.р.
Дети
Зайцев Николай Иванович03.12.1866 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Зайцев Филипп Лаврентьевич

Мать: Зайцева Марфа Аверьяновна

Бракосочетание
24.01.1854

Жена: Зайцева (Долгих) Евдокия Андреевна

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
03.12.1866

Сын: Зайцев Николай Иванович

Мать ребёнка: Зайцева (Долгих) Евдокия Андреевна

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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