Зайцев Николай Иванович 03.12.1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Зайцев Николай Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 03.12.1866, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Зайцев Иван Филиппович1836 г.р.
Мать
Зайцева (Долгих) Евдокия Андреевна1835 г.р.
Супруги
Зайцева (Зенина) Елена Николаевна22.05.1865 г.р.
Дети
(Зайцева) Надежда Николаевна13.09.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1866

Отец: Зайцев Иван Филиппович

Мать: Зайцева (Долгих) Евдокия Андреевна

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
13.01.1885

Жена: Зайцева (Зенина) Елена Николаевна

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
13.09.1887

Дочь: (Зайцева) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Зайцева (Зенина) Елена Николаевна

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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