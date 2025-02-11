Зайцев Николай Иванович
мужской, родился 03.12.1866, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецЗайцев Иван Филиппович1836 г.р.
МатьЗайцева (Долгих) Евдокия Андреевна1835 г.р.
Супруги
Зайцева (Зенина) Елена Николаевна22.05.1865 г.р.
Дети
(Зайцева) Надежда Николаевна13.09.1887 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1866
Бракосочетание
13.01.1885
Рождение ребёнка
13.09.1887
Дочь: (Зайцева) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Зайцева (Зенина) Елена Николаевна
Смерть
Неизвестно