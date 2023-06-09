Тарабрин Никита Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1915 ст.
Дочь: - (Тарабрина) Валентина Никитична
Мать ребёнка: Тарабрина (Мозгунова) Агриппина Филимоновна
Вознесенская церковь, запись №-173ж
Смерть
Неизвестно