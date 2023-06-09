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Тарабрин Никита Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарабрина (Мозгунова) Агриппина Филимоновна

Место жительства
Неизвестно
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.09.1915 ст.

Дочь: - (Тарабрина) Валентина Никитична

Мать ребёнка: Тарабрина (Мозгунова) Агриппина Филимоновна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Вознесенская церковь, запись №-173ж
Смерть
Неизвестно

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