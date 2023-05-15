Пронин Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронин Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1959

Отец: не указан

Мать: Пронина Валентина Ерофеевна

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