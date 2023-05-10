Пронина Валентина Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1934
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1934
Отец: Ляткин Ерофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пронин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1957
Дочь: Музулькова Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Пронин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1959
Отец ребёнка: не указан