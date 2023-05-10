Пронина Валентина Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина Валентина Ерофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1934

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1957 г.р.
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1934

Отец: Ляткин Ерофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пронин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1957

Дочь: Музулькова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Пронин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1959

Сын: Пронин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

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