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Рахимкулов Рякимов Юнис

Место рождения

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Байтимеров Рахимкул

Мать: не указана

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Биктимерова Айсылу дочь Биктимера Бикбаева

Рождение ребёнка
1838

Сын: Юнисов Зарип

Мать ребёнка: Биктимерова Айсылу дочь Биктимера Бикбаева

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.12.1841 ст.

Дочь: Хякимя

Мать ребёнка: Биктимерова Айсылу дочь Биктимера Бикбаева

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Юнисов Аймалетдин

Мать ребёнка: Биктимерова Айсылу дочь Биктимера Бикбаева

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.08.1847

Сын: Юнисов Хайретдин

Мать ребёнка: Биктимерова Айсылу дочь Биктимера Бикбаева

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.07.1850

Дочь: Бибигарифа

Мать ребёнка: Биктимерова Айсылу дочь Биктимера Бикбаева

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1860

Дочь: Рахима

Мать ребёнка: Биктимерова Айсылу дочь Биктимера Бикбаева

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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