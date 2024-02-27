Рахимкулов Рякимов Юнис
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Байтимеров Рахимкул
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Юнисов Зарип
Мать ребёнка: Биктимерова Айсылу дочь Биктимера Бикбаева
Рождение ребёнка
08.12.1841 ст.
Дочь: Хякимя
Мать ребёнка: Биктимерова Айсылу дочь Биктимера Бикбаева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Юнисов Аймалетдин
Мать ребёнка: Биктимерова Айсылу дочь Биктимера Бикбаева
Рождение ребёнка
18.08.1847
Сын: Юнисов Хайретдин
Мать ребёнка: Биктимерова Айсылу дочь Биктимера Бикбаева
Рождение ребёнка
08.07.1850
Дочь: Бибигарифа
Мать ребёнка: Биктимерова Айсылу дочь Биктимера Бикбаева
Рождение ребёнка
01.01.1860
Дочь: Рахима
Мать ребёнка: Биктимерова Айсылу дочь Биктимера Бикбаева
Смерть
Неизвестно