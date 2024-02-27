Биктимерова Айсылу дочь Биктимера Бикбаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Юнисов Зарип
Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Юнис
Рождение ребёнка
08.12.1841 ст.
Дочь: Хякимя
Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Юнис
Рождение ребёнка
1843
Сын: Юнисов Аймалетдин
Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Юнис
Рождение ребёнка
18.08.1847
Сын: Юнисов Хайретдин
Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Юнис
Рождение ребёнка
08.07.1850
Дочь: Бибигарифа
Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Юнис
Рождение ребёнка
01.01.1860
Дочь: Рахима
Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Юнис
Смерть
Неизвестно