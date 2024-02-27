Биктимерова Айсылу дочь Биктимера Бикбаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биктимерова Айсылу дочь Биктимера Бикбаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахимкулов Рякимов Юнис

Рождение ребёнка
1838

Сын: Юнисов Зарип

Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Юнис

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.12.1841 ст.

Дочь: Хякимя

Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Юнис

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Юнисов Аймалетдин

Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Юнис

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.08.1847

Сын: Юнисов Хайретдин

Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Юнис

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.07.1850

Дочь: Бибигарифа

Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Юнис

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1860

Дочь: Рахима

Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Юнис

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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