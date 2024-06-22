Жоров Павел Корнильевич (Корнеевич) 06.11.1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Жоров Павел Корнильевич (Корнеевич)

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

06.11.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1889 ст.

Отец: Жоров Корнилий Сергеевич

Мать: Грузукова-Жорова Елена Иосифовна (Акимова, Якимова)

Очкино, Сумська область
Крещение
07.11.1889 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьяне собственники Тимофей Титов Кривобок и Александра Лаврентьева Малахова.
Бракосочетание
07.06.1910 ст.

Жена: Жорова (Могутина) Ирина Петровна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Иван Петров Шаповлов и Феодор Яремеев Шаповалов. По невесте: крестьяне села Очкино Димитрий Яремеев Ижога и Павел Стефанов Корман.
Рождение ребёнка
28.03.1911 ст.

Дочь: (Жорова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Жорова (Могутина) Ирина Петровна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
01.03.1913 ст.

Сын: Жоров Федот Павлович

Мать ребёнка: Жорова (Могутина) Ирина Петровна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
15.02.1918

Сын: Жоров Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Жорова (Могутина) Ирина Петровна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
19.03.1920

Дочь: (Жорова) Дарья Павловна

Мать ребёнка: Жорова (Могутина) Ирина Петровна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
22.07.1922

Сын: Жоров Иван Павлович

Мать ребёнка: Жорова (Могутина) Ирина Петровна

Очкино, Сумська область
По числу родившихся - первый, по числу оставшихся в живых - первый. Заявление о рождении было сделано его отцом - Георгием Семёновичем.
Рождение ребёнка
10.04.1927

Дочь: (Казила) Варвара Павловна

Мать ребёнка: Жорова (Могутина) Ирина Петровна

Очкино, Сумська область
По числу родившихся - четвёртая, по числу оставшихся в живых - четвёртая. Заявление о рождении было сделано отцом.
Смерть
Неизвестно

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