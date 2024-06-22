Жоров Павел Корнильевич (Корнеевич)
Место рождения
Дата рождения06.11.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1889 ст.
Крещение
07.11.1889 ст.
Восприемники села Очкино крестьяне собственники Тимофей Титов Кривобок и Александра Лаврентьева Малахова.
Бракосочетание
07.06.1910 ст.
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Иван Петров Шаповлов и Феодор Яремеев Шаповалов. По невесте: крестьяне села Очкино Димитрий Яремеев Ижога и Павел Стефанов Корман.
Рождение ребёнка
28.03.1911 ст.
Дочь: (Жорова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Жорова (Могутина) Ирина Петровна
Рождение ребёнка
01.03.1913 ст.
Сын: Жоров Федот Павлович
Мать ребёнка: Жорова (Могутина) Ирина Петровна
Рождение ребёнка
15.02.1918
Сын: Жоров Фёдор Павлович
Мать ребёнка: Жорова (Могутина) Ирина Петровна
Рождение ребёнка
19.03.1920
Дочь: (Жорова) Дарья Павловна
Мать ребёнка: Жорова (Могутина) Ирина Петровна
Рождение ребёнка
22.07.1922
Сын: Жоров Иван Павлович
Мать ребёнка: Жорова (Могутина) Ирина Петровна
По числу родившихся - первый, по числу оставшихся в живых - первый. Заявление о рождении было сделано его отцом - Георгием Семёновичем.
Рождение ребёнка
10.04.1927
Дочь: (Казила) Варвара Павловна
Мать ребёнка: Жорова (Могутина) Ирина Петровна
По числу родившихся - четвёртая, по числу оставшихся в живых - четвёртая. Заявление о рождении было сделано отцом.
Смерть
Неизвестно