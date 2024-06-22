Жорова (Могутина) Ирина Петровна Между 1886 и 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жорова (Могутина) Ирина Петровна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Между 1886 и 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1886 и 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке и в записи о рождении сына Ивана.
Бракосочетание
07.06.1910 ст.

Муж: Жоров Павел Корнильевич (Корнеевич)

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Иван Петров Шаповлов и Феодор Яремеев Шаповалов. По невесте: крестьяне села Очкино Димитрий Яремеев Ижога и Павел Стефанов Корман.
Рождение ребёнка
28.03.1911 ст.

Дочь: (Жорова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Жоров Павел Корнильевич (Корнеевич)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
01.03.1913 ст.

Сын: Жоров Федот Павлович

Отец ребёнка: Жоров Павел Корнильевич (Корнеевич)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
15.02.1918

Сын: Жоров Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Жоров Павел Корнильевич (Корнеевич)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
19.03.1920

Дочь: (Жорова) Дарья Павловна

Отец ребёнка: Жоров Павел Корнильевич (Корнеевич)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
22.07.1922

Сын: Жоров Иван Павлович

Отец ребёнка: Жоров Павел Корнильевич (Корнеевич)

Очкино, Сумська область
По числу родившихся - первый, по числу оставшихся в живых - первый. Заявление о рождении было сделано его отцом - Георгием Семёновичем.
Рождение ребёнка
10.04.1927

Дочь: (Казила) Варвара Павловна

Отец ребёнка: Жоров Павел Корнильевич (Корнеевич)

Очкино, Сумська область
По числу родившихся - четвёртая, по числу оставшихся в живых - четвёртая. Заявление о рождении было сделано отцом.
Смерть
Неизвестно

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