Жорова (Могутина) Ирина Петровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1886 и 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1886 и 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста в записи о браке и в записи о рождении сына Ивана.
Бракосочетание
07.06.1910 ст.
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Иван Петров Шаповлов и Феодор Яремеев Шаповалов. По невесте: крестьяне села Очкино Димитрий Яремеев Ижога и Павел Стефанов Корман.
Рождение ребёнка
28.03.1911 ст.
Дочь: (Жорова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Жоров Павел Корнильевич (Корнеевич)
Рождение ребёнка
01.03.1913 ст.
Сын: Жоров Федот Павлович
Отец ребёнка: Жоров Павел Корнильевич (Корнеевич)
Рождение ребёнка
15.02.1918
Сын: Жоров Фёдор Павлович
Отец ребёнка: Жоров Павел Корнильевич (Корнеевич)
Рождение ребёнка
19.03.1920
Дочь: (Жорова) Дарья Павловна
Отец ребёнка: Жоров Павел Корнильевич (Корнеевич)
Рождение ребёнка
22.07.1922
Сын: Жоров Иван Павлович
Отец ребёнка: Жоров Павел Корнильевич (Корнеевич)
По числу родившихся - первый, по числу оставшихся в живых - первый. Заявление о рождении было сделано его отцом - Георгием Семёновичем.
Рождение ребёнка
10.04.1927
Дочь: (Казила) Варвара Павловна
Отец ребёнка: Жоров Павел Корнильевич (Корнеевич)
По числу родившихся - четвёртая, по числу оставшихся в живых - четвёртая. Заявление о рождении было сделано отцом.
Смерть
Неизвестно