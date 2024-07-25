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Храпков Дмитрий Кирилович

Место рождения

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

С 1850 по 1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1850 по 1851 ст.

Отец: Храпков Кирил Федоров

Мать: Храпкова Елена Никифорова

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храпкова (Возможно Пикунова) Стефанида Григорьева

Рождение ребёнка
1874 ст.

Дочь: Куранова (Храпкова) Екатерина Дмитриева

Мать ребёнка: Храпкова (Возможно Пикунова) Стефанида Григорьева

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Сын: Храпков Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Храпкова (Возможно Пикунова) Стефанида Григорьева

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
С 1880 по 1883 ст.

Дочь: Грязнухина (Храпкова) Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Храпкова (Возможно Пикунова) Стефанида Григорьева

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Сын: Храпков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Храпкова (Возможно Пикунова) Стефанида Григорьева

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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