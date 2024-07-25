Храпков Дмитрий Кирилович
Место рождения
Дата рожденияС 1850 по 1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1850 по 1851 ст.
Отец: Храпков Кирил Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874 ст.
Дочь: Куранова (Храпкова) Екатерина Дмитриева
Мать ребёнка: Храпкова (Возможно Пикунова) Стефанида Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.
Мать ребёнка: Храпкова (Возможно Пикунова) Стефанида Григорьева
Рождение ребёнка
С 1880 по 1883 ст.
Дочь: Грязнухина (Храпкова) Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Храпкова (Возможно Пикунова) Стефанида Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Смерть
Неизвестно