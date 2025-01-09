Горбунова (Шустова) Мария Михайловна Около 1728 — найти родственников по фамилии на Familio

Горбунова (Шустова) Мария Михайловна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1728, Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

умерла После 1763

Супруги
Горбунов Ермил ИвановичОколо 1721 г.р.
Дети
Горбунов Евдоким ЕрмиловичОколо 1743 г.р.
Мордвинцева (Горбунова) Ксения ЕрмолаевнаОколо 1745 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Ермил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Горбунов Евдоким Ермилович

Отец ребёнка: Горбунов Ермил Иванович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Мордвинцева (Горбунова) Ксения Ермолаевна

Отец ребёнка: Горбунов Ермил Иванович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: (Горбунова) Авдотья Ермиловна

Отец ребёнка: Горбунов Ермил Иванович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: (Горбунова) Матрена Ермиловна

Отец ребёнка: Горбунов Ермил Иванович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: (Горбунова) Анастасия Ермиловна

Отец ребёнка: Горбунов Ермил Иванович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: (Горбунова) Федосья Ермиловна

Отец ребёнка: Горбунов Ермил Иванович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1763

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