Горбунова (Шустова) Мария Михайловна
женский, родилась Около 1728, Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
умерла После 1763
Супруги
Горбунов Ермил ИвановичОколо 1721 г.р.
Дети
Горбунов Евдоким ЕрмиловичОколо 1743 г.р.
Мордвинцева (Горбунова) Ксения ЕрмолаевнаОколо 1745 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Горбунов Евдоким Ермилович
Отец ребёнка: Горбунов Ермил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Мордвинцева (Горбунова) Ксения Ермолаевна
Отец ребёнка: Горбунов Ермил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: (Горбунова) Авдотья Ермиловна
Отец ребёнка: Горбунов Ермил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: (Горбунова) Матрена Ермиловна
Отец ребёнка: Горбунов Ермил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: (Горбунова) Анастасия Ермиловна
Отец ребёнка: Горбунов Ермил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: (Горбунова) Федосья Ермиловна
Отец ребёнка: Горбунов Ермил Иванович
Смерть
После 1763