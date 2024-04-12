Сорокин Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения26.11.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
26.11.1861
Отец: Сорокин Петр Косьмич
Крещение
27.11.1861
д. Рушиново крестьянин Павел Прокопьевич
Бракосочетание
03.02.1884
по ж: д. Рушиново крестьянин Лазарь Косьмин Сорокин и бессрочно уволенный в запас унтер-офицер Григорий Косьмин Сорокин по н:д. Хватково крестьянин Дмитрий Ефремов и Ярославской губернии, Ростовского ... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1885
Сын: Сорокин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Сорокина Анна Флегонтовна
Рождение ребёнка
22.11.1886
Дочь: Сорокина Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Сорокина Анна Флегонтовна
Рождение ребёнка
17.06.1889
Мать ребёнка: Сорокина Анна Флегонтовна
Рождение ребёнка
07.09.1890
Сын: Сорокин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Сорокина Анна Флегонтовна
Смерть
Неизвестно