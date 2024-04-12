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Сорокин Николай Петрович

Место рождения

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

26.11.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1861

Отец: Сорокин Петр Косьмич

Мать: Сорокина Надежда Павловна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
27.11.1861
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
д. Рушиново крестьянин Павел Прокопьевич
Бракосочетание
03.02.1884

Жена: Сорокина Анна Флегонтовна

Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: д. Рушиново крестьянин Лазарь Косьмин Сорокин и бессрочно уволенный в запас унтер-офицер Григорий Косьмин Сорокин по н:д. Хватково крестьянин Дмитрий Ефремов и Ярославской губернии, Ростовского ... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1885

Сын: Сорокин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Сорокина Анна Флегонтовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.11.1886

Дочь: Сорокина Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Сорокина Анна Флегонтовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.06.1889

Сын: Сорокин Петр Николаевич

Мать ребёнка: Сорокина Анна Флегонтовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.09.1890

Сын: Сорокин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Сорокина Анна Флегонтовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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