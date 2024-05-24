Солдатка Татьяна Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатка Татьяна Дементьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патракей Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патракей Егоров

Рождение ребёнка
1777

Сын: Василий Патракеев

Отец ребёнка: Патракей Егоров

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
По исповедным росписям 1832 года указан как вдов.
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрона Патракеева

Отец ребёнка: Патракей Егоров

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Евгения Патракеева

Отец ребёнка: Патракей Егоров

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Илья Патракеев

Отец ребёнка: Патракей Егоров

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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