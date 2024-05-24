Солдатка Татьяна Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Патракей Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Патракей Егоров
Рождение ребёнка
1777
Сын: Василий Патракеев
Отец ребёнка: Патракей Егоров
По исповедным росписям 1832 года указан как вдов.
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрона Патракеева
Отец ребёнка: Патракей Егоров
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Евгения Патракеева
Отец ребёнка: Патракей Егоров
Рождение ребёнка
1809
Сын: Илья Патракеев
Отец ребёнка: Патракей Егоров
Смерть
Неизвестно