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Еремин Мирон Филиппович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.08.1903

Дата смерти

22.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1903

Отец: Еремин-Никулин Филипп Сергеевич

Мать: Еремина-Никулина (Сорокина) Екатерина Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Еремина) Зинаида Мироновна

Мать ребёнка: Еремина (Щерина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Еремина) Валентина Мироновна

Мать ребёнка: Еремина (Щерина) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремина (Щерина) Александра Ивановна

Крещение
23.08.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1926

Дочь: Феопентова (Еремина) Анна Мироновна

Мать ребёнка: Еремина (Щерина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
15.02.1935

Дочь: Макарова (Еремина) Зоя Мироновна

Мать ребёнка: Еремина (Щерина) Александра Ивановна

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1937

Дочь: (Еремина) Галина Мироновна

Мать ребёнка: Еремина (Щерина) Александра Ивановна

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1943

Сын: Еремин Владимир Миронович

Мать ребёнка: Еремина (Щерина) Александра Ивановна

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремина (Щерина) Александра Ивановна

Смерть
22.04.1984
Похороны
Неизвестно
Рассвет, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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