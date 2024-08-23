Еремин Мирон Филиппович
Место рождения
Дата рождения21.08.1903
Дата смерти22.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Еремина) Зинаида Мироновна
Мать ребёнка: Еремина (Щерина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Еремина) Валентина Мироновна
Мать ребёнка: Еремина (Щерина) Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
23.08.1903
Рождение ребёнка
26.05.1926
Дочь: Феопентова (Еремина) Анна Мироновна
Мать ребёнка: Еремина (Щерина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.1935
Дочь: Макарова (Еремина) Зоя Мироновна
Мать ребёнка: Еремина (Щерина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
16.10.1937
Дочь: (Еремина) Галина Мироновна
Мать ребёнка: Еремина (Щерина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1943
Сын: Еремин Владимир Миронович
Мать ребёнка: Еремина (Щерина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
10.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еремина (Щерина) Александра Ивановна
Смерть
22.04.1984
Похороны
Неизвестно
Рассвет, Ставропольский муниципальный район, Самарская область