Килина (Евдокимова) Людмила Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килина (Евдокимова) Людмила Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евдокимов Сергей Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Светлана

Отец ребёнка: Килин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Валера

Отец ребёнка: Килин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Килин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Виктор

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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