Килина (Евдокимова) Людмила Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евдокимов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Светлана
Отец ребёнка: Килин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Валера
Отец ребёнка: Килин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Килин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Виктор
Смерть
Неизвестно