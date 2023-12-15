Кокшаров Иван Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кокшаров Фома Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокшарова Ефросиния
Восприемник
1888 ст.
Восприемник
11.02.1893 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 стр97
Восприемник
07.09.1894 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 275
Упоминание
10.09.1894 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 275 Рождение недоношенного ребенка
Упоминание
15.01.1896 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 7
Смерть
Неизвестно