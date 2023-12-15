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Кокшаров Иван Фомин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокшаров Фома Осипов

Мать: Кокшарова Агафия Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокшарова Ефросиния

Восприемник
1888 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Восприемник
11.02.1893 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 стр97
Восприемник
07.09.1894 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 275
Упоминание
10.09.1894 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 275 Рождение недоношенного ребенка
Упоминание
15.01.1896 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 7
Смерть
Неизвестно

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