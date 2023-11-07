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Иван Григорьев

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Григорий Андреев

Мать: Авдотья Степанова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
09.11.1768 ст.

Жена: Татьяна Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1772 ст.

Сын: Никифор Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1780 ст.

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Татьяна Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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