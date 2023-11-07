Иван Григорьев
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Григорий Андреев
Мать: Авдотья Степанова
Бракосочетание
09.11.1768 ст.
Жена: Татьяна Семёнова
Рождение ребёнка
09.02.1772 ст.
Сын: Никифор Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Семёнова
Рождение ребёнка
28.10.1780 ст.
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Татьяна Семёнова
Смерть
Неизвестно