Малкова Федосья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкова Федосья Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Малкова Марина Мартыновна

Отец ребёнка: Малков Мартын Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 24л
Бракосочетание
Около 1806

Муж: Малков Мартын Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 24л
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Малкова Агафья Мартыновна

Отец ребёнка: Малков Мартын Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 24л
Рождение ребёнка
1815

Сын: Малков Максим Мартынович

Отец ребёнка: Малков Мартын Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 23об
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Варвара Мартыновна

Отец ребёнка: Малков Мартын Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 61л
Смерть
Неизвестно
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