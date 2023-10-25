Малкова Федосья Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Малкова Марина Мартыновна
Отец ребёнка: Малков Мартын Федорович
ГАСО, 24-25-330, 24л
Бракосочетание
Около 1806
ГАСО, 24-25-330, 24л
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Малкова Агафья Мартыновна
Отец ребёнка: Малков Мартын Федорович
ГАСО, 24-25-330, 24л
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Малков Мартын Федорович
ГАСО, 24-25-330, 23об
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Варвара Мартыновна
Отец ребёнка: Малков Мартын Федорович
ГАСО, рев1834, 61л
Смерть
Неизвестно