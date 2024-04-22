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Котовщикова Татьяна Борисовна
Котовщикова Татьяна Борисовна
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Древо
Место рождения
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Дата рождения
16.11.1947
Пол
Женский
Отец
Котовшиков Борис Павлович
1917 г.р.
Мать
Котовщикова (Мозговая) Олимпиада Семеновна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1947
Отец:
Котовшиков Борис Павлович
Мать:
Котовщикова Олимпиада Семеновна
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
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