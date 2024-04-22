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Котовщикова Татьяна Борисовна

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

16.11.1947

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1947

Отец: Котовшиков Борис Павлович

Мать: Котовщикова Олимпиада Семеновна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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