Котовшиков Борис Павлович
Место рождениягород Владивосток, пос. Уголный
Дата рождения21.09.1917
Дата смерти08.05.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
город Владивосток, пос. Уголный
Рождение ребёнка
02.07.1950
Сын: Котовшиков Виктор Борисович
Мать ребёнка: Котовщикова Олимпиада Семеновна
Смерть
08.05.1987
Похороны
Неизвестно
Славянское кладбище