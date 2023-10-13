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Котовшиков Борис Павлович

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Место рождения

город Владивосток, пос. Уголный

Дата рождения

21.09.1917

Дата смерти

08.05.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

город Владивосток, пос. Уголный
Рождение ребёнка
02.07.1950

Сын: Котовшиков Виктор Борисович

Мать ребёнка: Котовщикова Олимпиада Семеновна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
08.05.1987
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Славянское кладбище
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