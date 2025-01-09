Разинькин Павел Ермолаевич Около 1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Разинькин Павел Ермолаевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1811, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Разинькин Ермолай АнтоновичОколо 1789 г.р.
Мать
Разинькина (Белолипецкая) Марфа Зиновьева01.09.1785 ст. г.р.
Супруги
Разинькина (Чернова) Екатерина ЕрмиловнаОколо 1806 г.р.
Дети
Разинькин Михаил ПавловичОколо 1835 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Разинькин Ермолай Антонович

Мать: Разинькина (Белолипецкая) Марфа Зиновьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
17.01.1826 ст.

Жена: Разинькина (Чернова) Екатерина Ермиловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Разинькин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Разинькина (Чернова) Екатерина Ермиловна

Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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