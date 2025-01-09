Разинькин Павел Ермолаевич
мужской, родился Около 1811, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецРазинькин Ермолай АнтоновичОколо 1789 г.р.
МатьРазинькина (Белолипецкая) Марфа Зиновьева01.09.1785 ст. г.р.
Супруги
Разинькина (Чернова) Екатерина ЕрмиловнаОколо 1806 г.р.
Дети
Разинькин Михаил ПавловичОколо 1835 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1826 ст.
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Разинькин Михаил Павлович
Мать ребёнка: Разинькина (Чернова) Екатерина Ермиловна
Смерть
После 1858